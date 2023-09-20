Çiğli Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ile sınır anlaşmazlığında lehine karar aldı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Karşıyaka Belediyesi ile devam eden davada lehimize olan kararın Danıştay tarafından reddedildiğini açıkladı. Bu kararla birlikte Çiğli'nin hakkı olan sınırına kavuşması sağlanacak.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Karşıyaka Belediyesi ile Çiğli Belediyesi arasında devam eden davada, lehimize olan karara Karşıyaka Belediyesi'nin Danıştay'a açmış olduğu karar düzeltme istemi mahkeme tarafından reddedilmiştir. Bu karar ile birlikte Çiğlimiz hakkı olan sınırına kavuşacaktır" açıklamasını yaptı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, dün sosyal medya hesabında, "İzmirimizle ilgili çok önemli bir kararı yarın saat 11.00'de sosyal medya hesaplarımdan açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Gümrükçü, beklenen açıklamayı yaparak, Karşıyaka Belediyesi ile Çiğli Belediyesi arasında devam eden davada kararın çıktığını duyurdu. Gümrükçü'nün açıklaması şöyle:

"Çiğlimizin uzun yıllardır süren tramvay, çöp tesisi ve arıtma tesisinden kaynaklı koku sorunlarını çözme gayreti içerisindeyiz… Bunların yanı sıra 12 Eylül darbesinde Çiğli Belediyesi'nin kapatılması ve 1992 yılında tekrar açılmasından günümüze gelen başka bir sorunumuz daha bulunmaktaydı. Geçmiş dönem belediye başkanlarımızın da üzerinde titizlikle durduğu ve 2019 yılında göreve gelirken sorunu çözeceğimi belirttiğim bir konu 19/09/2023 tarihinde bize tebliğ edilen mahkeme kararıyla nihayet Çiğli lehine sonuçlanmıştır.

Karşıyaka Belediyesi ile Çiğli Belediyesi arasında devam eden davada, lehimize olan karara Karşıyaka Belediyesi'nin Danıştay'a açmış olduğu karar düzeltme istemi mahkeme tarafından reddedilmiştir. Bu karar ile birlikte Çiğlimiz hakkı olan sınırına kavuşacaktır.

Çiğli Belediyesi olarak halkımıza bu kararı duyurur, yetkilileri, tüm siyasi parti temsilcilerini ve Sivil Toplum Örgütlerini Çiğli'nin hakkını temsil eden bu kararın arkasında durmaya davet ediyoruz.

Not: Dünkü paylaşım nedeniyle yazılan mesajları okudum. Özellikle yerel seçimler ile ilgili adaylığım konusunda destekleriniz için teşekkür ederim. Bu konu ile ilgili sizlerle birlikte adaylığıma karar vereceğimi belirtmek isterim."