Çiğdem Erdoğan, Partililerle Bir Araya Geldi
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Ferizli ve Söğütlü ilçe başkanlıklarında partililerle bir araya gelerek TBMM'de yaptıkları çalışmalar ve son çıkan kanunlar hakkında bilgi verdi. Erdoğan, sahadaki çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Ak Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Ferizli ve Söğütlü ilçe başkanlıklarında partililerle bir araya geldi.

Erdoğan toplantılarda, TBMM'de yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Erdoğan, gazetecilere, 16 ilçeyi mahalle mahalle gezip, teşkilatlarıyla yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sahada olmaktan ve vatandaşlarla buluşmaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Erdoğan, son çıkan kanunlarla ilgili vatandaşları bilgilendirdiklerini ve onların sorularını cevapladıklarını ifade etti.

Erdoğan, AK Parti ilçe başkanlıkları ve belediye başkanlarıyla sahadaki çalışmaları sürdüreceklerini aktardı. Erdoğan'a programlarında partililer de eşlik etti.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Politika
