Haberler

Aydın'da deprem sürüyor! Özlem Çerçioğlu'nun ardından istifa ettiler

Aydın'da deprem sürüyor! Özlem Çerçioğlu'nun ardından istifa ettiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasının ardından CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi, partilerinden ve görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın ardından ilçede önemli bir gelişme daha yaşandı.

ÇERÇİOĞLU'NUN ARDINDAN İSTİFA ETTİLER!

CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi partilerinden ve görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Duransoy, beş dönemdir partide görev yapıyordu.

'CHP'Lİ VEKİL BASKI YAPTI' İDDİASI

Öte yandan istifaların nedenlerinden birinin de CHP'nin Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün baskıları olduğu iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılmıştı. Çerçioğlu'nun istifası günlerce Türkiye'nin gündemindeki yer alırken; Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanları da AK Parti'ye geçmişti. Aydın'da yaşanan gelişmeler, CHP içerisinde şiddetli tartışmalara neden olmuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.