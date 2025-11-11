'CHP'ye kapatma davası talebi' iddialarına Başsavcılık'tan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iddianamenin ardından Yargıtay'a yaptığı bildirimde Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Anayasa'nın 69. maddesince kapatma davası açılmasını talep ettiği haberlere yansıdı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haberler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır, iddianamede de açıkça belirtildiği gibi siyasi partiler kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur" denildi.

"BİLDİRİM İHBAR VASFINDADIR"

Başsavcılık açıklamasında, "Bildirim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar vasfındadır" ifadelerine yer verildi.