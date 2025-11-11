"CHP'ye kapatma davası talebi" iddialarına Başsavcılık'tan açıklama
İBB iddianamesini hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yargıtay'a yaptığı bildirimde CHP hakkında Anayasa'nın 69. maddesince kapatma davası açılmasını talep ettiği iddiası geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "CHP'nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır, iddianamede de açıkça belirtildiği gibi siyasi partiler kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmadığını açıkladı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na siyasi partiler kanunu gereği bildirimde bulundu.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bildirimin ihbar vasfında olduğunu belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada iddianame hazırladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iddianamenin ardından Yargıtay'a yaptığı bildirimde Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Anayasa'nın 69. maddesince kapatma davası açılmasını talep ettiği haberlere yansıdı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haberler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır, iddianamede de açıkça belirtildiği gibi siyasi partiler kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur" denildi.
"BİLDİRİM İHBAR VASFINDADIR"
Başsavcılık açıklamasında, "Bildirim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar vasfındadır" ifadelerine yer verildi.