CHP'ye geçen eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir'den MHP'ye olay sözler: Ne yapacaksınız hepimizi mi öldüreceksiniz?

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili sessizliğini koruyan MHP'ye, CHP'ye geçen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir'den dikkat çeken bir tepki geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yardımcısı Semih Yalçın'ın üstü kapalı mesajlarını hatırlatan Aldemir, "Ben kimseyi suçlamıyorum ama bir MHP'li yetkili demeç veriyor; 'Suskunluğumuzu bilmem ne yapmayın'. Ne yapacaksınız, hepimizi mi öldüreceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili MHP kanadı sessizliğini korumaya devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partinin üst düzey isimleri olayla ilgili üstü kapalı mesajlar verdi. Devlet Bahçeli, "Önümüzü kesmek için pusu kuranlar yine olacaktır, bu beklenmelidir. Fakat kimse sabrımızı yanlışa yorumlamasın. Hiç kimse suskunluğumuzdan cesaret almaya kalkışmasın." derken, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise, "Partimizi ilgilendiren hassas konulardaki sessizliğimiz, sakın ola ki aczimize yorulmasın!" diye konuştu.

"NE YAPACAKSINIZ, HEPİMİZİ Mİ ÖLDÜRECEKSİNİZ?"

CHP'ye geçen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir, KRT TV'de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında MHP'ye yüklendi. Aldemir, "Bu iş o kadar büyük ki… Mafya, devlete hakim olmuş. Biz, haydut devlet miyiz? Gri listedeyiz, kara listeye mi girelim? Bu mu Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan? Sadece MHP zarar görmüyor ki ortağı AK Parti de çok büyük zarar görüyor. Ben kimseyi suçlamıyorum ama bir MHP'li yetkili demeç veriyor; 'Suskunluğumuzu bilmem ne yapmayın'. Ne yapacaksınız, hepimizi mi öldüreceksiniz?" ifadelerini kullandı.

"SİZ DEVLETTEN BÜYÜK MÜSÜNÜZ YA?"

Alaattin Aldemir, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sinan Ateş arkadaşımızın mezarının üzerine toprak atanlar belli. Mezarını kazanlar ve kazdıranlar kim ve amaçları ne? Bunu sorguladığımız zaman gerçeğe ulaşabiliriz. Ben, CHP'ye geçtiğim için bu vahim olayı istismar ediyor değilim. Birilerinin sahip çıkması lazım. Davamıza hizmet ettik, yanlış da yaptıysak bedelini ödedik. Söz söyleme hakkımıza karışamazsınız kardeşim. Allah bu hakkı vermiş, devlet bu hakkı vermiş. Siz devletten büyük müsünüz ya? Saddam rejimi mi burası?

"BUNDAN SONRAKİ SUİKASTLARI NASIL ÖNLERİZ?"

Şimdi diyorlar ki 'MHP susuyor'. Peki Devlet Bey ile 25 yıldır görev yapan, Devlet Bey'in partiden attığı Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları neden susuyor? Sadece bunlar mı? Milliyetçi sivil toplum örgütleri, Türk Ocakları var, Aydınlar Ocağı var, şu var, bu var; niye susuyorsunuz? Milliyetçi akademisyenler niye susuyor? Bir akademisyen öldürülmüş burada. Hrant Dink dahil diğer suikastlara Türk milliyetçileri duyarsız kaldı. Bundan sonraki suikastları nasıl önleriz? Ermeni, Kürt, kim olursa olsun suikasta uğradığı zaman sokakları doldurmalıyız. Bunu yapmazsak bu süreç devam eder, bu alaca karanlık kuşağı devam eder.

"BİZ GEÇMİŞTE ŞİDDETE BULAŞMIŞ İNSANLARIZ"

Tetikçi kim ki yani, tetikçiyi bulmakta ne var? İnek Şaban filmleriyle büyüyen insanlar, 20 yıldır AK Parti'yi iktidarda tutuyor. Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek filmleriyle büyüyenler de işte bunları icra ediyor. Atariyle büyüdükleri için ölümü bayılma zannediyor bunlar. Sert konuştuğumun farkındayım. Aileler sahip çıksın çocuklarına. Biz, geçmişte şiddete bulaşmış insanlarız. Bizim üzerimize gelinirse, devlet eğer başınızın çaresine bakın derse biz bakarız. Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırı oldu, Sayın Genel Başkan beni susturdu. Bir daha saldırı olursa susmam. Bu kapıdan alıp arka kapıdan bırakan devlet görevlileri de bu işte sorumlu. Kendilerini kurtaramazlar."