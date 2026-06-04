CHP YDK Üyesi Bülbül: "Disiplin kararlarının ve tüm kararlarının yok hükmünde sayılması tüzüğe aykırıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Süleyman Bülbül, "Mahkeme kararında daha önce Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin kararlarının ve tüm kararlarının yok hükmünde olduğuna ilişkin tedbir hükmü olmamasına rağmen YDK'nin Merkez Yönetim Kurulu'na yönelik böyle bir karar alınmasına talebi kesinlikle tüzüğe, mahkeme kararına ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) 'mutlak butlan' sonrasında ilk kez toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı toplantıda, başkanlık oylaması en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde yapıldı 1 saat süren toplantıda oy çokluğuyla CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat YDK Başkanı oldu. Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, Genel Sekreterlik görevine ise Sezgin Kaya seçildi. Toplantıda alınan kararla, Özgür Özel döneminde YDK'de alınan kararların yok hükmünde sayılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe yazılmak üzere Merkez Yönetim Kurulu'na yazı gönderilmesine karar verildi.

Yapılan açıklamada, karara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas ve 2026/658 Karar sayılı ilamı ile '4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Kurultayın ve sonradan yapılan olağanüstü tüm Kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların, Mutlak Butlan (Kesin Hükümsüzlük) nedeni ile iptaline, 4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Seçimli Kurultaydan önceki duruma dönülmesine' karar verilmiştir. Verilen Kesin Hükümsüzlük kararı söz konusu olmakla 4-5 Kasım 2023 tarihi sonrasında oluşmuş Yüksek Disiplin Kurulu'nun ve aldığı kararların da yok hükmünde olduğu değerlendirilmektedir. Hal böyle olunca ekli listede yazılı hakkında disiplin işlemi uygulanmış üyeler özelinde, telafisi imkansız zararlara neden olunmuş bulunduğundan, bu üyeler hakkında verilmiş disiplin kararlarının yok hükmünde olduğunun tespitine ve kararların icrası durdurularak parti kayıtlarının düzeltilmesi hususunda karar verilmesi ve aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına durumun yazı ile bildirilmesi özelindeki Kurulumuz düşüncesini, saygı ile bilgi ve takdirlerinize sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda alınan karara Süleyman Bülbül, Saniye Karalar ve Gülşah Deniz Atalar karşı oy kullandı.

YDK Üyesi Süleyman Bülbül, bu karara 3 üye olarak Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar ile birlikte muhalefet şerhi sunduklarını belirterek "Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36'ncı Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu karar tedbiren sadece 4-5 Kasım 2023 öncesindeki yönetime, genel başkan, Parti Meclisi ve YDK üyelerine yönelik bir karardır. Bu Bölge Adliye Mahkemesi vermiş olduğu tedbir kararı dışında diğer konularda tedbir kararı vermemiştir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermemiş olduğu bir tedbir kararlarının Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 4-5 Kasım 2023'ten sonra Yüksek Disiplin Kurulu kararlarını da iptal edeceği ve haklarında disiplin işlemi yapılanların kararlarının yok hükmünde sayılacağı ve bu çerçevede Merkez Yönetim Kurulu'nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na üyeliklerinin işlenmesi konusunda yazı yazılmasına yönelik kararı yok hükmündedir" değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce hakkında disiplin cezaları verilmiş üyelerin hakkında sadece Parti Meclisi'nin bağışlama yetkisi olduğunu vurgulayan Bülbül, "Bu çerçevede mahkeme kararında daha önce Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin kararlarının ve tüm kararlarının yok hükmünde olduğuna ilişkin tedbir hükmü olmamasına rağmen YDK'nin Merkez Yönetim Kurulu'na yönelik böyle bir karar alınmasına talebi kesinlikle tüzüğe, mahkeme kararına ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırıdır. Bu çerçevede YDK'nin ve MYK'nin, BAM kararında disiplin işlemlerine ve yapılan tüzük değişikliğine dair bir tedbir kararı yok iken ve işbu şahsın hukukuna ilişkin kararlardan olan BAM 36'ncı Hukuk Dairesi'nin 2026 taksim 32 esas ve 2026 taksim 658 karar sayılı kararı henüz kesinleşmemişken bu disiplin kararlarının icrasını durdurmak ve parti kayıtlarının düzeltilmesi konusunda karar vermek ve aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazıyla bildirmek yetkileri YDK'ye ait olmadığı gibi Merkez Yönetim Kurulu'nda da yoktur" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı