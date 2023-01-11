CHP ve İYİ Parti randevu vermemişti! AK Parti'den sunulan gerekçeye ilk yanıt

AK Parti'nin başörtüsü için anayasa teklifi görüşme talebine HDP'nin ardından CHP ve İYİ Parti de randevu vermedi. Ret gerekçesinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları olduğu belirtildi. Bugün AK Parti ve MHP heyetleri görüşürken, toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz "Fezlekeler bunun için gerekçe olamaz. Genel kurul ve komisyonlarda uzlaşmaya açığız. CHP ve İYİ Parti desteklemiyorsa millete hesap verecek." dedi.

CHP ve İYİ Parti, Ak Parti'nin başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği teklifi konusunda talep ettiği randevuya olumsuz yanıt verdi.

KARARIN GEREKÇESİ DE AÇIKLANDI

CHP kararın gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi. CHP'li Özgür Özel, "İttifak ortağımız ile biz görüşme talebini reddetmek durumundayız" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı. Anayasa randevu talebimizi kabul etmediklerini bildirdiler" dedi. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği teklifi konusunda talep ettiği randevuya olumsuz yanıt verdiklerini açıkladı.

AK PARTİ VE MHP HEYETLERİ GÖRÜŞTÜ

Diğer partiler randevu vermezken AK Parti heyeti, bugün MHP'li yetkilileri ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül'le bir araya geldi. Görüşmede 'başörtüsü düzenlemesi' ele alındı. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz yapmış olduğu açıklamada "Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık. Bu değişikliği 85 milyon destekliyor. 400'ün üzerinde oyla Meclis'ten geçmesini bekleriz. 360 ve 400 arasında oy alırsa Cumhurbaşkanı'nın referanduma götürmesinden başka bir şey kalmaz. Genel Kurul'da ve komisyonda uzlaşıya açığız." dedi.