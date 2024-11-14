CHP ve İYİ Parti, Öğretmen Atamalarındaki Mülakat Uygulamasını Eleştirdi

CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, öğretmen atamalarında uygulanan mülakatın kaldırılması gerektiğini söyledi.

CHP ve İYİ Parti'li bazı milletvekilleri, atama bekleyen bir grup öğretmen adayıyla Meclis'te açıklama yaptı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat uygulamasını eleştirdi. Türkoğlu, mülakat ve atamaların iptal edilmesi ve KPSS puan esasına göre atamaların yapılmasını isteyerek, "Vicdanlar böyle rahatlar. Bir an önce bu atama ve kontenjan belirleme işlemleri iptal edilmeli. Mülakat puanları iptal edilmeli." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da mülakat puanlarıyla atama yapılmaması gerektiğini belirterek, "Öğretmenlerin mağduriyetini gidermek mümkün. Süratle hepsinin atamasını gerçekleştirin. Eğer mülakatları KPSS ile alınacak şekilde iptal etmiyorsanız, mülakatlarda haksızlığa uğramış bu öğretmenlerin tamamını ek kontenjan olarak atayın." ifadesini kullandı.