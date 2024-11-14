Üye Girişi
Haberler

CHP ve İYİ Parti, Öğretmen Atamalarındaki Mülakat Uygulamasını Eleştirdi

CHP ve İYİ Parti, Öğretmen Atamalarındaki Mülakat Uygulamasını Eleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, öğretmen atamalarında mülakat uygulamasının kaldırılması gerektiğini belirtti. Atama bekleyen öğretmen adaylarıyla bir araya gelen vekiller, KPSS puan esasına göre atamaların yapılmasını talep etti.

CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, öğretmen atamalarında uygulanan mülakatın kaldırılması gerektiğini söyledi.

CHP ve İYİ Parti'li bazı milletvekilleri, atama bekleyen bir grup öğretmen adayıyla Meclis'te açıklama yaptı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat uygulamasını eleştirdi. Türkoğlu, mülakat ve atamaların iptal edilmesi ve KPSS puan esasına göre atamaların yapılmasını isteyerek, "Vicdanlar böyle rahatlar. Bir an önce bu atama ve kontenjan belirleme işlemleri iptal edilmeli. Mülakat puanları iptal edilmeli." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da mülakat puanlarıyla atama yapılmaması gerektiğini belirterek, "Öğretmenlerin mağduriyetini gidermek mümkün. Süratle hepsinin atamasını gerçekleştirin. Eğer mülakatları KPSS ile alınacak şekilde iptal etmiyorsanız, mülakatlarda haksızlığa uğramış bu öğretmenlerin tamamını ek kontenjan olarak atayın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz

"Eve giren çıkan belirsiz, çocukları verse para kesilecekti, anne-baba madde bağımlısı"

 AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi

AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama

 Kırklareli'nde baltalı vahşet! Karısını vahşice katleden cani koca teslim oldu

Eve giden polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı

"Kürtlere temel haklar tanınmalı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fransa İsrail maçında ne oldu SON DAKİKA? L-Gante kimdir? L-Gante kaç yaşında, ne iş yapıyor? Paraguay Arjantin CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Paraguay Arjantin maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Venezuela Brezilya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Venezuela Brezilya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belçika İtalya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Belçika İtalya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İrlanda Finlandiya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım İrlanda Finlandiya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Slovenya Norveç CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Slovenya Norveç maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fransa İsrail CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Fransa İsrail maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belçika İtalya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Belçika İtalya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yunanistan İngiltere CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Yunanistan İngiltere maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuzey Makedonya Letonya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kuzey Makedonya Letonya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.