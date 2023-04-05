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CHP ve İYİ Parti, 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı

CHP ve İYİ Parti, 10 ilde "fermuar" modelinde anlaştı

Politika Haberleri

CHP ve İYİ Parti, 10 ilde aday listeleri için "fermuar" modelinde anlaştı.

CHP ve İyi Parti, 10 ilde aday listeleri için "fermuar" modelinde anlaştı.
Alınan bilgiye göre, CHP ve İyi Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalara hız verdi.
Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan iki parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldı.
Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak. Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.
Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı Milletvekili İYİ Parti Politika Haberler

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