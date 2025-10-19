Haberler

CHP Uşak İl Başkanlığı'na Celalettin Çoban Seçildi

CHP Uşak 39. Olağan İl Kongresi'nde tek aday olan Celalettin Çoban, il başkanı seçildi. Çoban, farklı görüşlere değer vererek çalışacaklarını ifade etti. Kongrede Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın müdahaleleri gündeme geldi.

CHP Uşak İl Başkanlığı görevine Celalettin Çoban seçildi.

CHP Uşak 39. Olağan İl Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrede tek aday olan Celalettin Çoban farklı düşünenleri ötekileştirmeden, herkesin fikrine değer vererek çalışacaklarını belirtti.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da birer konuşma yaptı.

Oylamayla Çoban il başkanı seçildi.

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, bazı ilçe başkanlarının Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın müdahalesiyle kurultay delegesi yazılmadığını öne sürerek, durumu Genel Başkan Özgür Özel'e ilettiğini ve takipçisi olacağını söyledi.

