CHP Tüzük Değişikliği Önerileri 10 Bini Aştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, tüzük çalışmalarının hızla devam ettiğini ve şu ana kadar 10 binden fazla öneri geldiğini açıkladı. Öztrak ayrıca gelir adaletsizliği, enflasyon ve vatandaşın yaşadığı zorluklar hakkında da konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tüzük çalışmalarımız büyük bir hızla ve üyelerimizin katılımına açık olarak sürüyor. Şu ana kadar partimize intikal eden tüzük değişikliği önerilerinin sayısı 10 bini aşmış durumda" dedi.

CHP'li Öztrak, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, CHP Kadın Kolları'nın başlattığı 'Pazar Yeri Yangın Yeri' projesine ilişkin, "81 il ve 973 ilçede semt pazarlarında açılacak stantlarda, vatandaşın derdini dinleyecekler. Mutfaktaki yangının sebebinin hükümet olduğunu anlatacaklar. Genel başkanımız da bu hafta sonunda Erzincan'daydı. Çiftçinin, esnafın sorununu konuştu. Paramızın artan enflasyon karşısında nasıl değer yitirdiğini anlattı. Erzincanlılardan yerel seçimde CHP adayına desteklerini istedi. Yerel seçim sürecini meydanlarda başlattı" dedi.