CHP toplantısına damga vuran tepki! Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu ihanetle suçladı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu bırakması için gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremi yaşanıyor. Dün yapılan Belediye Başkanları Toplantısı'nda İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yaşananların ardından ilk kez yüz yüze gelirken toplantıya Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, İmamoğlu'nu ihanetle suçladığı konuşması damga vurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yapılan Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilginç anlar yaşandı. CHP'li isimlerle gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İmamoğlu'na Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu tepki gösterdi. Kerimoğlu, "Siz zoom toplantılarıyla genel başkanın arkasından çalışacağınıza partiye çalışan. Ben de ön seçim varsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayım" ifadelerini kullandı.

KRİZİN ARDINDAN İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de "değişim" rüzgarlarının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim, geçtiğimiz günlerdeki "gizli toplantı" ile tavan yaptı. CHP'li üst düzey isimlerle online gerçekleştirdiği toplantının görüntüleri sızan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, krizin ardından ilk kez Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

"GENEL BAŞKANIN ARKASINDAN ÇALIŞIYORSUNUZ"

Toplantıda Kılıçdaroğlu ve tüm belediye başkanları söz alıp yerel seçim sürecine ilişkin konuştu. Bir ara tansiyon yükselirken Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun İmamoğlu'na tepki gösterdiği iddia edildi. Sözcü'nün haberine göre İmamoğlu'na çok sert yüklenen Kerimoğlu'nun "Siz zoom toplantılarıyla genel başkanın arkasından çalışacağınıza partiye çalışan. Ben de önseçim varsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayım" dedi.