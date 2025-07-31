CHP, 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu İçin Milletvekillerini Açıkladı

CHP, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona üyelik için 10 milletvekilinin ismini Meclis Başkanlığına bildirdi.

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumsal barışı, adaleti ve demokratik mutabakatı tesis etmesi beklenen komisyonda grubumuzu temsil etmek üzere, Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun görevlendirilmiştir."