Emir: Özgür Özel kısa sürede yeni partinin genel başkanı olacak

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin, "Umuyoruz ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, çok kısa bir zaman içerisinde yeni kurulacak partinin genel başkanı olacak ve o sıfatla da Sayın Meclis Başkanı ile bu süreçle ilgili görüşme planlanacak." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da eğitim helikopterinin tarlaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na da acil şifalar diledi.

Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in, Yalova'da eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olmasına değinen Emir, benzer bir olayın daha geçen yıl Hatay'da da yaşandığını anımsattı.

Emir, olayla ilgili titiz bir araştırma yapılarak sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını millet adına talep ettiklerini belirtti.

Gazeteci Alican Uludağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına değinen Emir, adalet sistemi eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmesi hatırlatılarak, bundan sonraki süreçte nasıl bir tutum izleyeceklerinin sorulması üzerine Emir, Kurtulmuş ile görüşmelerinin kendisinin talebi üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.

Emir, görüşmede Meclis'in çalışma takvimi başta olmak üzere bazı konularda değerlendirmelerde bulunduklarını aktararak, Kurtulmuş'un, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin hazırlıkların yapıldığını ifade ettiğini bildirdi.

Kurtulmuş'un yasal düzenlemelerle ilgili siyasi parti genel başkanlarıyla görüştüğünü, Özgür Özel'in ünvanının ise "CHP Grup Başkanı" olduğuna değinen Emir, "Sayın Meclis Başkanı'nın, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile Grup Başkanı sıfatı ile görüşmesinin hangi şartlarda olabileceği üzerine bir değerlendirme yaptık. Umuyoruz ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, çok kısa bir zaman içerisinde yeni kurulacak partinin genel başkanı olacak ve o sıfatla da Sayın Meclis Başkanı ile bu süreçle ilgili görüşme planlanacak." ifadelerini kullandı.

Emir, "Çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkması konusunda partiler arası mutabakat var mı?" sorusu üzerine, yasal düzenlemenin geciktiği kanaatinde olduklarını belirtti.

Söz konusu yasal düzenlemenin hazırlıklarıyla ilgili Emir, yasal düzenlemenin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporuna uygun olarak hazırlanması gerektiğine değindi.

Emir, "Biz, samimiyetle, açıklıkla elimizi taşın altına koyarak kamuoyunu tatmin edecek, 86 milyonun vicdanını kanatmayacak ama Türkiye'de eş zamanlı olarak hem demokratikleşme ile ilgili hem yaşadığımız ağır adaletsizliklerle ilgili ve tabii ki toplumsal barış ve terörün kalıcı olarak bitirilmesiyle ilgili bir çerçeve yasa görürsek elbette ki buna katkı vermeye de hazırız." dedi.

Emir, CHP'yi böldüklerine yönelik eleştirilerin sorulması üzerine, milletin her şeyi gördüğünü, her şeyin herkesin gözü önünde yaşandığını dile getirdi.

Yaptıklarının, milletin beklentisi üzerine milleti seçeneksiz bırakmamak olduğunu anlatan Emir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz, milletimizleyiz, milletimizin beklentisine cevap veriyoruz. Bu, bölmek değil, oradaki güya CHP'li olan saraya eklemlenmiş o küçücük parçayı oradaki masa ve sandalyelerle bırakıp, CHP'liliği, Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız tam bağımsızlık idealini, Halkçılığı, Cumhuriyetçiliği, Devletçiliği daha da genişleterek önümüzdeki günlerde daha demokratik, eşit paylaşımcı, adil bir Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşama geçirmek için mücadele başlangıcıdır."