CHP ve İYİ Parti Bayramlaştı, Kayyum Kararına Tepki Gösterdi

Kurban Bayramı dolayısıyla CHP TBMM Grubu'nu İYİ Parti heyeti ziyaret etti.

CHP Grup Başkanlığında Grup Başkanvekili Murat Emir'in başkanlığındaki heyet, İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ve Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Demirkol'dan oluşan heyetle bayramlaştı.

Mecliste bayramlaşmayı ilk kez tecrübe ettiklerini söyleyen Poyraz, Özgür Özel'in amcası Necati Özel'in vefatı dolayısıyla Emir'e başsağlığı dileğini iletti.

CHP'de son dönemlerde yaşanan olaylardan dolayı üzüntü duyduklarını dile getiren Poyraz, "Biz, kayyum rejiminin ruhuna ve mantığına, kayyumun kim olduğuna bakmaksızın karşıyız. Bir siyasi parti yönetimine ilişkin bu tutum ve karar, Türk siyasetinde çok büyük siyasi acılara vesile olmuş siyasi parti kapatma davasının bir başka tezahürüdür. Hukukun amacına ve ahlakına aykırı şekilde bir tedbir kararı verilmesini kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Murat Emir de İYİ Partiye ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'na süreçteki tutumundan ötürü teşekkür ederek, "Hukukun tamamen yok edilmesi, olmayan bir yasa maddesinden, yetkisiz bir mahkemenin hem de YSK'yi de işlevsiz hale getirerek, Anayasa'yı da çiğneyerek böylesine bir siyasi darbeye kalkışması, elbette ki sarayın bir projesi. Bu senaryoyu saray yazdı. Bir yandan yargı kolları, diğer yandan da diğer bulabildiği araçlarla bu senaryoyu sahnelemeye gayret ediyor ama bunun karşısında da millet var, sadece CHP'liler yok." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz, CHP Grup Başkanvekili Emir'e süreçte yanlarında olacaklarını ifade etti.

Mutlak butlan kararını yalnızca CHP'nin mevcut yönetimine veya CHP'ye yapılmış bir müdahale şeklinde görmediklerini belirten Emir, şöyle konuştu:

"Türkiye'de çok partili siyasal rejimi, demokratik siyasi rekabet ortamını ve en nihayetinde sandığı yok etme girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsabetle ve büyük mutlulukla görüyoruz ki İYİ Partinin buradaki tutumu son derece isabetli ve yan yana olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İYİ Parti de kurulduğu günden itibaren birçok hukuk dışı saldırıya maruz kalmış hatta o hukuk dışı saldırıları bertaraf etmek üzere de CHP ile demokrasiye yapılacak darbeyi bertaraf etmek bakımından işbirliği yapmış ve Türkiye'de milyonların rahatlamasına yol açmış bir parti. Milyonlarla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Rejimimizi de çok partili siyasi demokrasimizi de cumhuriyeti ve sandığımızı da sonuna kadar koruyacağız."