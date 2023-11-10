CHP TBMM Grubu Adalet Nöbeti'ne devam ediyor

CHP TBMM Grubu'nun, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki suç duyurusunun ardından TBMM Genel Kurulu'nda başlattığı Adalet Nöbeti gece boyu sürdü. Nöbetteki Milletvekilleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümünde kürsüye Atatürk portresi koydu, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

CHP TBMM Grubu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda dün Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından başlattığı "Adalet Nöbeti", gece boyu sürdü.

"Adalet Nöbeti" tutan milletvekilleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümü dolayısıyla Meclis kürsüsüne Atatürk portresi koydu. Milletvekilleri sata tam 09.05'te siren çaldı, saygı duruşunda bulunda ve İstiklal Marşı okudu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İstiklal Marşı'nın ardından şunları söyledi:

"Anayasal düzene karşı başlatılan darbe girişimini protesto etmek için CHP Grubu olarak TBMM Genel Kurulu'nda başlattığımız 'Adalet Nöbetimiz' devam etmektedir. 85. ölüm yıldönümünde Ata'mıza bir kez daha söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."