CHP Sinop İl Başkanlığı'na Av. Aykut Cem Yalçınkaya seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sinop İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde Av. Aykut Cem Yalçınkaya, başkan seçildi.

Sinop İl Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti. Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde yapılan ve mevcut Başkan İnan Savaş Yüksel'in aday olmadığı kongrede, Av. Aykut Cem Yalçınkaya ile Tunay Topal'ın listeleri yarıştı. Yalçınkaya mavi, Topal ise beyaz liste ile delegelerin oylarına talip oldu. Yapılan oylama sonucunda il başkanlığı yarışını Aykut Cem Yalçınkaya kazandı. 194 delegenin 190'ı seçime katılım gösterdi. 3 oyun geçersiz sayıldığı kongrede Aykut Cem Yalçınkaya 118, Tunay Topal ise 69 oy aldı.

Seçimin ardından tebrikleri kabul eden CHP'nin yeni Sinop İl Başkanı Avukat Aykut Cem Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, "Bugün burada güzel bir kongre yaptık. Tam bir demokrasi şöleni oldu. Çocukluktan bu yana arkadaşım olan rakibimle yarıştık. Bugün itibariyle aynı parti altında, aynı hedef doğrultusunda beraber çalışacak iki yakın arkadaşız. Bu mesajı özellikle vermek istiyoruz: Beraber, birbirimize karşı verdiğimiz mücadelemizi yerel seçimlere taşıyacağız. Sinop'ta 1. parti olmak için hep beraber gereğini yapacağız" dedi. - SİNOP