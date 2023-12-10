CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Hüseyin Orhan'ın Sivil Toplum Kuruluşları Ziyaretleri

CHP Seyhan Belediye Başkan A. Adayı Hüseyin Orhan'ın sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve meslek odaları ziyaretleri ilgi ile karşılandı.

Orhan, bu kurumların çağdaş demokrasilerin olmazsa olmaz kılcal damarları olduğunu; yerel yönetimlerinde bu kurum ve kuruluşların bilgi birikimi ve deneyimlerinden faydalanması gerektiğini ifade etti. Kendisinin de Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde uygulayacakları tüm projeleri alanlarına göre bu kurumlar ile işbirliği ile gerçekleştireceğini ifade etti.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesini ziyareti sırasında, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği TMMOB il koordinasyon kurulunun bu yıl 5.sini düzenlediği sempozyumun sonuç bildirgesinin açıklamasına katılan Hüseyin Orhan, bu çalıştayın ve kent sorunları ve çözümleri ile ilgili tüm odaların çalışmalarının önemini vurgulayıp, "Bilimi ve tekniği halkın yararına kullanmayı kendilerine şiar eden tüm meslek odalarımızın çalışmaları bizlerin referansı olacaktır" dedi.

TMMOB bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, İMO'nun on yıllardır kent sorunlarının çözümüne yönelik çalıştaylar ve sempozyumlar yaptığını ve bunların yerel yönetimlere yol gösterici olduğunu ifade ederek Hüseyin Orhan'a katılımı ve ziyareti için teşekkür etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği, İnsan Hakları Derneği, Mimarlar Odası, Eğitimsen, Eğitim İŞ ve Belediye İŞ sendikaları ziyaretlerini de gerçekleştiren Orhan, bu kurumların bazılarında yönetici ve üye olarak görev yaptığını ve uzun yıllardır sivil toplum kuruluşları ile bütünüyle yan yana durduğunu vurgulayarak belediye yönetiminde de bu işbirliğini sürdüreceğini söyledi.

Eğitim İŞ ve EĞİTİMSEN sendikalarında kendisinin de eğitimci kökenli olduğunu Türkiye'de ki en temel sorunların başında eğitimde fırsat eşitsizliği ve uygulanan keyfi programlar olduğunu dile getiren Hüseyin Orhan, Seyhan Belediye Başkanı olduğunda 15 farklı bölgede eğitim, kültür ve sanat merkezleri açılacağını ve bu merkezlerin çalışmalarını eğitim sendiklarının görüş ve önerileriyle belirleyeceklerini kaydetti.

Eğitim İŞ 1 Nolu Sendika Başkanı Seher Ergin, başkanlığı döneminde sürekli iletişim içinde olduğunu belirterek, Orhan'ın kendisini ve sendika üyelerini tüm sanatsal etkinliklere bizat çağırdığı için teşekkür ederek, belediye başkan adaylığını sonuna kadar desteklediğini sözlerine ekledi.

İnsan Hakları Derneği Başkanı Yakup Ataş ise Orhan ve yanındaki misafirlere, "Biz sizi bugün değil geçmişten gelen bağlarımız sayesinde tanıyoruz, yolunuz açık olsun bizim gibi düşünen insanları yerel yönetimlerin başında görmek isteriz ve her zaman desteklemeye hazırız" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İsa Kayadan, Hüseyin Orhan'ın aktif üyeleri olduğunu ve kendileriyle sürekli istişare halinde olduğunu dile getirdi.

Orhan'ın yoğun katılım gösteren üyelere teşekkür ettiği konuşmanın sonunda, "ADD benim evimdir" sözleri ise büyük alkış aldı.

Ayrıca Belediye İŞ sendika başkanı Aytekin Aybar'ı ziyaretinde Orhan'a yönelik, "Her zaman emekten yana tutumunuz ile tüm emekçi kardeşlerimizin taktirini kazandınız" diyerek, "Yolunuz açık olsun" dileklerini de kendisine iletti. - ADANA