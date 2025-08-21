CHP Samsun İl Başkanı Özdağ, Delege Seçimlerinde Yaşanan Şiddeti Kınadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Atakum ilçe kongresi delege seçimlerinde yaşanan şiddet olayını kınayarak, "Partimizin çatısı altında şiddete, zorbalığa ve baskıya asla yer yok. Hiçbir siyasi hesap, bir insanın sağlığından daha değerli değil" dedi.

Özdağ, olayın ardından sorumlular hakkında gerekli tüm işlemlerin başlatıldığını belirterek, parti üyesi Ayhan Abdik'in beyin kanaması geçirdiğini ve tedavisinin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yakından takip edildiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de süreci bizzat takip ettiğini vurgulayan Özdağ, hazırlanan raporun Merkez Yönetim Kurulu'nda değerlendirildiğini ve Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin başlatıldığını ifade etti.

"Partimizin çatısı altında şiddete, zorbalığa ve baskıya asla yer yoktur. Kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın şiddeti reddediyoruz. Hiçbir makam, hiçbir tartışma, hiçbir siyasi hesap; bir insanın sağlığından ve yaşamından daha değerli değildir" diyen Özdağ, Ayhan Abdik'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.