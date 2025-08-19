CHP Saha Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ağustos boyunca sahada vatandaşlarla bir arada olacaklarını söyledi.

Günaydın, partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin tatile girmesinin ardından 81 ilde 137 milletvekili, 60 parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyesinin saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Saha çalışmalarının önemine işaret eden Günaydın, "Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin topluma zaman ayırmak, onu dinlemek ve sorunlarını çözmek için gayret etmek yerine başka faaliyetlerin peşine düşmesi kabul edilemez." dedi.

Günaydın, bu çerçevede ay boyunca sahada vatandaşlarla bir arada olacaklarının altını çizdi.

Edirne'den yola çıktığını, yarın da Kars'ta olacağını dile getiren Günaydın, "Hani derler ya 'Edirne'den Kars'a kadar.' Pazarlara, fabrikalara giriyorum, yurttaşın gözlerine bakıyoruz. Bugüne kadar da bir tek kişiden olumsuz bir şey duymadık." diye konuştu.

Toplantıya, CHP İstanbul Milletvekilleri Cemal Enginyurt, Zeynel Emre, Samsun Milletvekili Murat Çan ile CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve partililer katıldı.

Heyet, gün boyu kentte esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.