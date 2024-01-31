CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Emekli Diş Hekimlerine Hazine Desteği Verilmesini İstedi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, SSK ve Bağkur'dan emekli diş hekimlerine hazine desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kendilerini ziyaret eden bazı sivil toplum kuruluşlarının yaşanılan sorunları aktardıklarını belirtti.

İstanbul'da 12 bin 500 diş hekiminin bulunduğunu ifade eden Ocaklı, diş hekimlerinin yaşadıkları sorunların çözümü için çalışma yapılmasını talep etti.

Tahsin Ocaklı, SSK ve Bağkur'dan emekli diş hekimlerine hazine desteği verilmesini istedi.

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüldüğünü hatırlatan Ocaklı, "Can Atalay'ın hapiste tutulması anayasal bir suçtur." dedi.