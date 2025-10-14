CHP Rize İl Kongresi: İktidar Hedefi vurgulandı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Erhan Adem ve Zeliha Aksaz Şahbaz, partilerinin 39. Olağan Rize İl Kongresi'ne katıldı.

Adem, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde yol yürümeye değil, koşmaya ant içtiklerini söyledi.

Koşarak iktidara geleceklerini belirten Adem, "Bizim tek derdimiz var, iktidar olmak. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde partimizi iktidara taşıyıp, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak. Bizim başka bir hedefimiz yok. Tek hedefimiz bu. Kişisel hırsları kovalayacak kimsenin içimizde yeri yok." dedi.

Erhan Adem, her zaman önceliklerinin CHP olduğunu vurgulayarak, "Hırslarımız daha sonra gelir. Olur veya olmaz ama önce Cumhuriyet Halk Partisi gelir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği yolda yürümek boynumuzun borcudur. Bu borcu ödeyeceğiz. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.

"Biz bu yolda son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz"

Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ise teşkilatın tüm kademeleriyle demokrasi mücadelesi verdiklerini dile getirdi.

Ülke genelinde teşkilatlarda değişim başlattıklarına işaret eden Şahbaz, "Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde başlattığımız bu değişimden sonra Türkiye değişti. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi oldu." ifadesini kullandı.

Şahbaz, bir yola çıktıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bu yol, demokrasi yoludur. Bu yol, laik Cumhuriyet yoludur. Biz bu yolda son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Cumhuriyet Halk Partisini değiştirdik, Türkiye'yi değiştireceğiz' diyoruz. Evet, değiştireceğiz. Türkiye'yi değiştirmemize çok az kaldı. İlk seçimlerde iktidarı değiştireceğiz. ve sadece iktidarı değiştirmekle kalmayacağız, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yeniden kuracağız."

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Saltuk Deniz, yeniden başkanlığa getirildi.

Kongreye, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, davetliler ve delegeler katıldı.