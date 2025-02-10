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CHP Parti Meclisi Toplantısı Sona Erdi: Ön Seçim İçin MYK'ya Yetki Verildi

CHP Parti Meclisi Toplantısı Sona Erdi: Ön Seçim İçin MYK'ya Yetki Verildi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Parti Meclisi toplantısında, ön seçim süreci için Merkez Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Toplantıda ön seçim konusunda Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki verildi.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 12.30'da başlayan CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren PM'de ön seçim takvimi, uygulama yöntemi, aday adaylarının başvuru kriterleri ve hazırlanan yönerge konuşuldu. Toplantıda ön seçim konusunda Merkez Yönetim Kurulu/na tam yetki verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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