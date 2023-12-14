CHP Parti Meclisi Kararıyla Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Oldu

CHP Parti Meclisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Mustafa Bozbey'i belirledi. Bozbey, 2019 yerel seçimlerinde de aday gösterilmişti ve seçim kampanyasına başladı.

CHP Parti Meclisi kararıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey olarak belirlendi.

CHP Parti Meclisi bugün 'yerel seçim' gündemi ile toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen toplantıda yapılan oylamada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Mustafa Bozbey seçildi. 2019 yılındaki yerel seçimlerinde de Bursa'da aday gösterilen Bozbey seçim kampanyasına başladı. - BURSA