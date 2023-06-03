CHP Parti Meclisi: Cumhurbaşkanlığı seçimi eşitsiz koşullarda gerçekleşti

CHP Parti Meclisi toplantısında yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Seçim sürecindeki hataların özeleştirisi yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin siyasi tarihin en eşitsiz koşullarında gerçekleştiği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan açıklamada geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerine ilişkin "Cumhurbaşkanlığı seçimi siyasi tarihimizin en eşitsiz koşullarında gerçekleşmiştir" denildi.

Chp Parti Meclisi, bugün saat 10.00'da parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda seçim sürecinde yapılan hataların özeleştirisi yapıldığı bildirildi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçimi siyasi tarihimizin en eşitsiz koşullarında gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yalan, iftira, montaj, kutuplaştırma gibi çirkin yöntemlere başvurmuştur. Bu süreç, siyasal iktidarın ve Cumhurbaşkanı adayının ahlaki meşruiyetini sorgulanır hale getirmiştir. Tüm bu olumsuzluklara karşın partimiz, yönetim organlarında seçim süreçlerini ve sonuçlarını ilk andan itibaren detaylı bir şekilde değerlendirmeye başlamıştır. Bugünkü Parti Meclisi toplantımızda da seçim sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirilmiş, 'bilgi ve iletişim teknolojilerinden' sorumlu birimimiz seçimlerde kullandığımız sistemimize ilişkin detaylı sunumlar gerçekleştirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

" Cumhuriyet Halk Partisi, seçmenin verdiği mesajı, seçim sonuçlarını sandık sandık, köy köy, ilçe ilçe, il il dikkatle incelemeye ve analiz etmeye, parti kurul ve karar organlarında, devam edecektir. Bu değerlendirme sürecinde özeleştiriler samimiyetle dikkate alınacak ve gereği hızla yerine getirilecektir. Partimizin Kurultay takviminin düzenlenmesi ile ilgili karar Parti Meclisimizce değerlendirilmiş ve takvimlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Kurultay sürecinin parti içi demokrasi kültürümüze yaraşır bir şekilde gerçekleşmesi için yapılacak gerekli hazırlıklar ve alınacak kararlar yeni Merkez Yönetim Kurulu tarafından açıklanacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak giderek derinleşen ekonomik krizden çıkışın yollarını göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. On milyonların demokrasi, özgürlük, adalet ve refah mücadelesinde buluşan ve büyüyecek olan iradesine sahip çıkacak, eşit ve özgür bir Türkiye'yi kurma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." - ANKARA