CHP'nin yeni MYK üyeleri ilk toplantıyı yaptı! Mehmet Şimşek üzerinden Erdoğan'ı çok sert eleştirdiler

14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de MYK'nın yeni üyeleri dün belli olurken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk toplantı ise bugün yapıldı.

"MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ KASASINI BOŞALTTILAR"

Toplantı sonrası canlı yayında açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Mehmet Şimşek'in yeni Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu: "14 Mayıs seçimlerinden bu yana Türk Lirası dolar karşısında yüzde 9 değer kaybetti. Döviz kurlarını ve ekonomik gidişatı iyi göstermek için kazanın dibini kazıya kazıya sonunda deldiler. Merkez Bankası'nın önceki seçimlerde 128 milyar dolarını bu seçimlerde de bunun çok daha fazlasını, Merkez Bankası'nın arka kapısından kuralsız ve denetimsiz şekilde buharlaştırdılar. Merkez Bankası'nın döviz kasasını boşalttılar.

"DIŞARIDAN PARA BULSUN DİYE MEHMET ŞİMŞEK'İ GÖREVE GETİRDİLER"

Şimdi Erdoğan, geçmişte olmadık hakaretler ettikleri, Halk Bankası'nı dolandırmakla suçladığı isimlerden birini, Sayın Mehmet Şimşek'i dışarıdan para bulsun diye yeniden göreve getirdi. O dönem Erdoğan'ın suçlamalarının muhataplarından biri olan yeni Hazine ve Maliye Bakanı, göreve başlarken, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönmekten başka bir seçeneği kalmadığını" söyledi. Yani parayı bulmasının şartının, Saray'ın uyguladığı "akıl dışı" politikalardan vazgeçmesi olduğunu ifade etti.

"BU REZALETİN HESABI KİMDEN SORULACAK?"

Yeni Bakan bu sözlerle Saray'ın "Faiz sebep, enflasyon netice" şeklinde özetlenebilecek safsatasının ve ucube Türkiye modelinin, "akıl dışı", "aklın kurallarına dayanmayan", "ölçüsüz ve hesapsız" olduğunu ilan etti. "Epistemolojik kopuştan kopacaklarını" söylemiş oldu. Şimdi Erdoğan'a sormak gerek. Milleti hayat pahalılığı ile işsizlik arasında ezen, milletin 418 milyar dolarını yandaşlarına peşkeş çeken, Merkez Bankası'nın döviz kasasına 80 milyar dolar açık verdiren, akıl dışı safsataların, irrasyonel politikaların sahibi olarak millete ne diyeceksiniz? Sayın Bakana da sorulması gereken soru şu: Bu rezaletin hesabı kimden sorulacak?"