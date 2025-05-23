CHP'nin TBMM Grup Yönetimi Belirlendi

CHP'nin TBMM grup yönetimi yapılan seçimle belirlendi. TBMM Başkanvekilliğine Tekin Bingöl seçildi.

CHP'nin TBMM grup yönetimini belirlemek üzere yapılan kapalı grup toplantısında Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar katip üyeliklere seçildi. TBMM Başkanvekilliği ve İdari Amir seçimi ikinci tura kaldı. TBMM Başkanvekilliği için Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol aday oldu. İkinci turda Gülizar Biçer Karaca, Gürsel Erol lehine seçimden çekildi. TBMM Başkanvekilliğine 72 oyla Tekin Bingöl seçilirken, İdari Amirliğe ise Harun Özgür Yıldızlı seçildi. - ANKARA