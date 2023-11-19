CHP'nin sesi olarak tanınan Barış Bozkurt partiye veda etti

CHP'de 29 yıl boyunca genel başkanların sesini anons eden Barış Bozkurt partiden ayrıldığını açıkladı.

16 YAŞINDAYKEN GİRDİĞİ CHP'DEN AYRILDI

Henüz 16 yaşındaki ses teknisyeni olarak CHP Genel Merkezi'nde göreve başlayan Barış Bozkurt partisine veda etti. Yıllarca CHP mitinglerinde CHP Genel Başkanlarını anons etmesiyle tanınan Barış Bozkurt sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

"HOŞÇA KAL BABA OCAĞI"

Bozkurt veda mesajında şu ifadelere yer verildi: "Rahmetli Babam Yalçın Bozkurt'un Merhum Genel Başkanlar İsmet İnönü ile başlayıp Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile devam eden 21 yıllık CHP ve SHP'de çalışma hayatından sonra bana emanet ettiği SHP ve CHP'de 29 yıl boyunca Sn. Murat Karayalçın, Sn. Hikmet Çetin, Sn. Altan Öymen, Merhum Deniz Baykal ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eden çalışma hayatım son buldu. Baba ocağım Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etmenin burukluğunu ve bu büyük ailenin bir ferdi olmanın onurunu tüm hayatım boyunca yaşayacağım. Hoşça kal BABA ocağı, Hoşça kal büyük ailem."

BARIŞ BOZKURT KİMDİR?

18 Nisan 1975 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunu olan Bozkurt, 16 yaşındayken CHP Genel Merkezi'nde ses teknisyeni olarak çalışmaya başladı. Bir süre kameramanlık yaptı. Hayatını değiştiren dönüm noktası ise İstanbul Millet Vekili Mehmet Sevigen'in parti yönetiminden ayrılması oldu. Sevigen'den 'mikrofonu' teslim alan Bozkurt, Deniz Baykal'ı anons etmeye başladı. Lider değişimin ardından sesini bu defa Kılıçdaroğlu için kullandı.