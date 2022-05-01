CHP'nin seçim planı ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı anketlere bağlı

Chp, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan 6'lı masanın görüşmeleri devam ederken, bu masanın ortak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı da hayli merak ediliyor.

BABACAN'DAN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz bir çıkışta bulundu. Babacan, "Cumhurbaşkanı adayı 6'lı masadan biri olabilir, mutabakat gerekiyor" dedi.

ÖZEL'DEN DE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Babacan'ın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de partisinin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, "Bizim gönlümüzden geçen aday, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur"diye konuştu. Bu açıklamaların ardından gözler bir kez daha Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA BOMBA İDDİA

Tüm bu gelişmelerin ardından CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'yla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. CHP Genel Başkanı'nın adaylık için hala nabız yokladığı ve önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek anketlere göre yol izleyeceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu anketlere güvenmesi durumunda adaylık için çeşitli temaslarda bulunacağı ileri sürüldü.