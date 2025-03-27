CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması büyük tepkilere yol açtı.

Ülkenin dört bir yanında yurttaşlar tutuklama kararına tepki göstererek günlerdir sokakları ve meydanları dolduruyor. İstanbul'da Saraçhane önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alanda oylama yapmış ve cumartesi günü Maltepe'de buluşma çağrısı yapmıştı.

İMAMOĞLU DA MİTİNGTE OLACAK

Yapılan çağrıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı veren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da mitingde olacağını söyledi.

Çelik, yapay zeka teknolojisinin kullanılacağını belirterek "Ekrem İmamoğlu, cumartesi günkü mitingde yapay zeka ile konuşma yapacak" ifadelerini kullandı.