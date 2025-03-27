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CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi

CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 29 Mart'ta Maltepe'de yapılacak mitinge İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile katılacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması büyük tepkilere yol açtı.

Ülkenin dört bir yanında yurttaşlar tutuklama kararına tepki göstererek günlerdir sokakları ve meydanları dolduruyor. İstanbul'da Saraçhane önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alanda oylama yapmış ve cumartesi günü Maltepe'de buluşma çağrısı yapmıştı.

İMAMOĞLU DA MİTİNGTE OLACAK

Yapılan çağrıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı veren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da mitingde olacağını söyledi.

Çelik, yapay zeka teknolojisinin kullanılacağını belirterek "Ekrem İmamoğlu, cumartesi günkü mitingde yapay zeka ile konuşma yapacak" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdehide:

Chpden de bu beklenirdi zaten bunların komedi programı sunması gerekir aslında. Reis size 10 gömlek büyük gelir siz kimle yarışıyorsunuz.

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Haber YorumlarıIdris Bozkurt:

Yapay zeka İmamoğlu yu ele vermesin. Sonra sıkıntı çıkabilir

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Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

boş işler partisi kafanız anca böyle şeylere çalışıyor işiniz gücünüz %25 lik tabanınızı tatmin etmek böyle boş şeylerle uğraşmak yerine belgeler le İmamoğlu nun suçsuzluğunu ispat etmeye bakın “eğer gerçekten isnat edilen suçlar iftiraysa tabi”

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