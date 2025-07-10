CHP'nin kurultay davası 15 Eylül tarihine alındı

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin kurultay davasının gelecek duruşmasını 8 Eylül'den 15 Eylül'e aldı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından, bazı delegeler ve Lütfü Savaş usulsüzlük iddiasıyla dava açtı. Dava kapsamında kurultayın iptali, Özel'in görevine son verilmesi ve Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve iadesi talep edildi. Özgür Özel'in 6 Nisan'da düzenlediği olağanüstü kurultay da davaya eklendi.

CHP'NİN KURULTAY DAVASI 1 HAFTA ERTELENDİ

Dava ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi davanın gelecek duruşmasını CHP'nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül'den 15 Eylül tarihine aldı.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.