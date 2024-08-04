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CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

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CHP Kadın Kolları kongresinde gergin anlar yaşandı. Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan bir grubun "İşimizi geri istiyoruz" sloganlarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Erkek arkadaşları dışarı alın" tepkisinde bulundu.

CHP Kadın Kolları bugün yeni başkanını seçiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı anlarda gergin dakikalar yaşandı. Özel slogan atan bir gruba, "Erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Erkek arkadaşları dışarı alın. Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu ortamı mı buldunuz provoke etmek için" diye seslendi. Özel konuşmasının devamında da İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceklerini söyledi.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla bugün Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.Kurultay başlamadan önce adaylar Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç çekildiğini duyurdu. Kurultayda, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır olmak üzere 3 isim başkanlık için yarışacak.

KONGREDE GERGİN ANLAR

Özel konuşmasına başladığı sırada salondan slogan sesleri yükseldi. Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan bir grubun "İşimizi geri istiyoruz" sloganları üzerine Özel şu ifadeleri kullandı; "Kadın kolları kongresini lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum. Kadın kolları kongresi kadın kolları kongresidir. Uzunca bir emeğin karşılığını almak için burada toplanmış CHP Kadın Örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmam, doğru değil bu.

CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

SALONDAKİ GÜVENLİKLERE TALİMAT VERDİ

Özel salondaki güvenliklere, "Arkadaşlara yardımcı olun. Kadın kolları kongresinin bu kapsamda devam etmesine katkı sağlayın" diye seslendi. Salondaki kadınlardan da dışarı sloganı atıldı.

"BURAYI KADINLARA BIRAKACAKSINIZ"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu yapılan doğru değil. Ben sizi her ortamda dinliyorum. Kapının önünde de yine dinlerim ama burası kadın kolları kongresi. Burayı buraya bırakacaksınız. Lütfen arkadaşlar. Burayı kadınlara bırakacaksınız.

CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

"ERKEKLERE BURAYI PROVOKE ETTİRMEM"

Erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Erkek arkadaşları dışarı alın. Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu ortamı mı buldunuz provoke etmek için.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Çiğli Belediyesi Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Gökhan Gülmez:

demokrasi de haklıyı böyle mi susturuyorlar

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Hakiki Hakikat:

Haklı haklıysa konuşmasına gerek varmı ki ?

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Hurifade:

Hani özgürlük getirecektin özgür abi :(

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38
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Hakiki Hakikat:

Özgürlük denen şey mümkün değil. Kainatın içindeki gezegenler bile özgürce uçamıyorlar her yöne. Sadece belirli yolları var.

yanıt0
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Nuri Sevinç:

şov

51
16
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Hakiki Hakikat:

Zaten herşey şov. "şov" demek bile. Veya benim bu yazıyı yazmam bile.

yanıt0
yanıt0
Hakiki Hakikat:

Hükümetimiz bize BİLGİ vermeli.. saksı toprağı nasıl bedavaya yapılabilir konusu hakkında. Ben bayat ekmek ile yapmayı denedim ancak olmadı.

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Ruzgar Celik:

Ben Çiğli'de oturuyorum sürekli maaş alamıyoruz diye eylem yapıyorlar iş bırakıyorlar zaten para vermiyo neden işe dönmek isterler anlamıyorum

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İbrahim Demirel:

Bu ülkenin doğru ellere teslim edilmesi için önce halkın dürüst olması gerek. Sırf Türkiye cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olduğu için önüne gelene oy veren bir kesim var. Her zaman diyorum parti sempatizanlığını bırakın. Oyunuzu partiye değil, doğru kişilere verin. Günümüzde doğru kişi varmı, bence yok. O yüzden ben apolitik bir insanım. Güvendiğiniz kimse yoksa vermeyin. Oy kullanmak sizleri elit kimseler yapmaz. Almanya’da oy kullanmayan milyonlarca insan var.

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