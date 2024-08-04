CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

CHP Kadın Kolları bugün yeni başkanını seçiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı anlarda gergin dakikalar yaşandı. Özel slogan atan bir gruba, "Erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Erkek arkadaşları dışarı alın. Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu ortamı mı buldunuz provoke etmek için" diye seslendi. Özel konuşmasının devamında da İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceklerini söyledi.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla bugün Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.Kurultay başlamadan önce adaylar Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç çekildiğini duyurdu. Kurultayda, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır olmak üzere 3 isim başkanlık için yarışacak.

KONGREDE GERGİN ANLAR

Özel konuşmasına başladığı sırada salondan slogan sesleri yükseldi. Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan bir grubun "İşimizi geri istiyoruz" sloganları üzerine Özel şu ifadeleri kullandı; "Kadın kolları kongresini lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum. Kadın kolları kongresi kadın kolları kongresidir. Uzunca bir emeğin karşılığını almak için burada toplanmış CHP Kadın Örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmam, doğru değil bu.

SALONDAKİ GÜVENLİKLERE TALİMAT VERDİ

Özel salondaki güvenliklere, "Arkadaşlara yardımcı olun. Kadın kolları kongresinin bu kapsamda devam etmesine katkı sağlayın" diye seslendi. Salondaki kadınlardan da dışarı sloganı atıldı.

"BURAYI KADINLARA BIRAKACAKSINIZ"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu yapılan doğru değil. Ben sizi her ortamda dinliyorum. Kapının önünde de yine dinlerim ama burası kadın kolları kongresi. Burayı buraya bırakacaksınız. Lütfen arkadaşlar. Burayı kadınlara bırakacaksınız.

"ERKEKLERE BURAYI PROVOKE ETTİRMEM"

Erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Erkek arkadaşları dışarı alın. Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu ortamı mı buldunuz provoke etmek için.