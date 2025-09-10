Haberler

CHP'nin Kadıköy mitingi öncesi üst geçide "Kılıçdaroğlu" pankartı asıldı

CHP'de 15 Eylül'de görülecek kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş iddiaları tartışma yarattı. Kadıköy'deki miting öncesi Söğütlüçeşme'de üst geçide asılan "Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu" pankartı dikkat çekerken, Kılıçdaroğlu'nun avukatı pankartla bağlantılarının olmadığını duyurdu.

CHP'de gözler 15 Eylül'de görülecek olan şaibeli kurultay davasına çevrildi. Mahkemeden çıkabilecek olası bir "mutlak butlan" kararının Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönüşünü gündeme getirecek.

GENEL MERKEZDEN MEYDAN OKUMA

Parti içindeki tartışmalar giderek büyürken, genel merkez kanadı muhaliflere sert mesaj gönderdi. "Kılıçdaroğlu'nu tanımayız" çıkışıyla, olası dönüş senaryosuna karşı meydan okundu.

ASILAN PANKART DİKKAT ÇEKTİ

CHP bugün saat 20.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek. Miting öncesinde Söğütlüçeşme üst geçidine dikkat çeken bir pankart asıldı. Pankartta şu ifadeler yer aldı: "Halkın partisini hırsızlar değil halk partililer yönetecek. Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu."

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ: BİZİMLE İLGİSİ YOK

Pankart tartışmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, söz konusu pankartın kendileriyle bir ilgisi olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz. Asla Kemal Bey'le veya bizimle ilgisi yok. Böyle bir şeyin olduğunu bilsem direkt müdahale ederiz. Kesinlikle ilgimiz yok."

