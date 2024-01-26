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CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu

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CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi İstanbul'un 14 ilçesindeki belediye başkan adaylarını duyurdu. Kulis bilgilerine göre Ankara'da ise 10 ilçenin belediye başkan adayı netleşti.

CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul'un 14 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, isimleri kamuoyuyla paylaştı. Kulis bilgilerine göre ise Ankara'da da 10 ilçenin belediye başkan adayı netleşti.

X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik'in açıkladığı ilçeler ve belediye başkan adayları:

  • Arnavutköy: Tekin Aras
  • Ataşehir: Onursal Adıgüzel
  • Bağcılar: Cem Kılıç
  • Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
  • Beşiktaş: Rıza Akpolat
  • Beylikdüzü: Murat Çalık
  • Büyükçekmece: Hasan Akgün
  • Esenler: Hasan Dalkıran
  • Kartal: Gökhan Yüksel
  • Küçükçekmece: Kemal Çebi
  • Maltepe: Esin Köymen
  • Sultanbeyli: Ayhan Koç
  • Sultangazi: Ferhat Epözdemir
  • Şişli: Resul Emrah Şahan

ANKARA'DA 10 İLÇEDE DE ADAYLAR NETLEŞTİ

Siyaset kulislerinde yer alan bilgilerine göre ise Ankara'da da 10 ilçenin belediye başkan adayı netleşti.

CHP'nin Ankara'nın 10 ilçesindeki belediye başkan adayları:

  • Bala: İsa Kaplan
  • Beypazarı: Özer Kasap
  • Evren: Arif Güçlü
  • Gölbaşı: Yakup Odabaşı
  • Haymana: Levent Koç
  • Kalecik: Satılmış Karakoç
  • Kızılcahamam: Coşkun Ünal
  • Mamak: Veli Gündüz Şahin
  • Nallıhan: Ertunç Güngör
  • Polatlı: Mürsel Yıldızkaya
Kaynak: Haberler.com / Politika

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