CHP'nin 'Genel Görüşme Açılması' Talebi Görüşüldü

CHP'NİN 'GENEL GÖRÜŞME AÇILMASI' TALEBİ, TBMM GENEL KURULU'NDA GÖRÜŞÜLDÜ

CHP Grup Başkan vekilleri Burcu Köksal, Gökhan Günaydın ile Ali Mahir Başarır tarafından Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararının Yargıtay tarafından tanınmaması ve Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine AYM kararlarının bağlayıcılığına riayet edilmemesinin sebepleri hakkında genel görüşme açılması talebiyle önerge verildi. CHP, genel görüşme önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin bugünkü birleşiminde görüşülmesini talep etti.

'BÜTÜN BUNLARI BAŞINIZA AÇAN BENİM'

Talep üzerine CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, yaşanan yargı sürecinden kendisinin sorumlu olduğunu belirterek, "Bütün bunları başınıza açan benim. Sekiz yıl süren bir dava sürecinin sonucunda Anayasa Mahkemesi kararıyla geri döndüğüm için açılan yol şu anda tartışılıyor, işin özü bu, ben 8 yıldır milletvekiliyim. Bu 8 yılın maalesef sadece altı yılını Meclis'te geçirebildim. Kalanı ya hapishanede ya milletvekilliğim düşürüldüğü için evde, sağda solda geçti. Sonuç ne oldu? Anayasa Mahkemesi bir kuralın, bir kanunun yersiz yere çiğnendiğini, haksız yere çiğnendiğini kabul etti, benim milletvekilliğimi geri verdi" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararına ilişkin Berberoğlu, "Meclis'e parmak sallayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi diyor ki: 'Can Atalay'ın kararını niye okumuyorsunuz?' Şimdi mi aklı başına geldi Yargıtay 3. Ceza Dairesinin; niye bundan dolayı bir töhmet yaratıyor. Niye bundan dolayı bir soru işareti yaratıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grubu adına ise Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu söz aldı. Hamşıoğlu, yargıda kriz yaşandığını belirterek, "Hukuk devletinde Yargıtay yahut o ayardaki bir mahkemenin böyle bir cüret gösterebilmesinin, böyle bir had ve yetki aşımında bulunmasının imkan ve ihtimali yoktur" dedi.

SP ve Gelecek Partisi adına konuşan Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "Yargıtay 3. Dairesi bir karar veriyor, bu kararda Anayasa Mahkemesinin üzerinde olduğunu söylüyor, oysa ki Anayasa şöyle söylüyor, 'Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır, hem idare için hem de yargı için bağlayıcıdır' ifadesi kullanılıyor. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi 2007 yılında kapatma davası açıldığında, o zaman Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının dedikleri yapılmış olsaydı, Anayasa Mahkemesi olmasaydı kapatılmıştınız; demek ki Anayasa Mahkemesine de ihtiyaç var" diye konuştu.

'YARGI DARBESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

HEDEP Grubu adına söz alan Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kutan Ayan, "Bir sabah uyanıyoruz, askeri darbe; bir sabah uyanıyoruz, demokrasiye karşı yapılmış bir siyasi darbe ve bir sabah uyandık, yine bir yargı darbesiyle karşı karşıyayız. Bu darbelerin hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti iktidarında olan kişilerden, devlet aklından bağımsız bir şekilde asla ve asla yapılmamış ve yapılmamakta" değerlendirmesinde bulundu.

'HER İKİ MAHKEMENİN DE ANAYASA'YI VE MEVZUATI DEĞERLENDİRMEDE FARKLI YORUMLARI OLDUĞU AÇIKTIR'

AK Parti Grubu adına konuşan Mustafa Arslan ise "Demokrasi mücadelesinin önemli kuruluşlarından biri olan Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası'yla kurulmuş, görevleri, yetkileri, yargılama ve çalışma usulleri mevzuatla belirlenmiştir. Anayasa'da görevleri belirli yargı kurumlarının verdiği kararlar üzerinden siyasi zeminde değerlendirmeler yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Her iki mahkemenin de Anayasa'yı ve mevzuatı değerlendirmede farklı yorumları olduğu açıktır" dedi.

Görüşmelerin ardından, CHP'nin genel görüşme açılması önergesi reddedildi.