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CHP'nin Çiğli belediye başkanı adayı tepkiler üzerine değiştirildi

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CHP'de İzmir'in Çiğli ilçesinden belediye başkan adayı gösterilen Uygar Yıldırım'ın gelen tepkilerin ardından adaylıktan alındığı öğrenildi. Kulislere düşen bilgilere göre Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız ismi aday gösterilecek.

CHP'nin İzmir'in Çiğli ilçesinden aday gösterdiği, paylaştığı TikTok videosuyla tepki toplayan Uygar Yıldırım'ın adaylıktan alındığı öğrenildi.

CHP Parti Meclisi, geçtiğimiz günlerde partinin İzmir'deki Büyükşehir Belediyesi ile 30 ilçe belediye başkan adayını belirlendi. Çiğli ilçesinde ise Uygar Yıldırım aday gösterildi.

TİKTOK VİDEOSU TEPKİ ÇEKTİ

Çiğli Belediye Başkan Adayı Uygar Yıldırım, duyurunun ardından sosyal medya platformu TikTok'ta bir video paylaştı. Söz konusu video, tepkilere neden oldu.

ADAYLIKTAN ALINDI

İlçe örgütünden gelen tepkiler sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun Uygar Yıldırım'ı Çiğli'de aday göstermeyeceği öğrenildi. Kulislere düşen bilgilere göre bu kapsamda Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız, Parti Meclisi'ne sunuldu.

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

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