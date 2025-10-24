Haberler

CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Güncelleme:
CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultayları'nın iptali istemiyle açılan davanın yeni duruşması bugün görülüyor. Gözler davadan çıkacak karara çevrilirken duruşma öncesinde toplanan CHP PM, olağan kurultay için tarih belirledi.

  • CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan davanın beşinci duruşması 15 Eylül'den sonra bugün Ankara'da başladı.
  • Mahkeme, davacı vekilinin tedbir talebini reddetti ve her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isim listesini istedi.
  • Davanın sonuçlanması halinde kurultayların iptali reddedilebilir, tedbir olarak kayyum veya çağrı heyeti atanabilir veya kurultaylar mutlak butlanla iptal edilebilir.
  • CHP Parti Meclisi, 39'uncu olağan kurultayı 28-30 Kasım tarihlerinde toplama kararı aldı.
  • Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını iddia ederek kurultayların iptalini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesini talep ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın yeni duruşması bugün Ankara'da görülüyor.

DURUŞMA SAAT 10.00'DA BAŞLADI

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek beşinci duruşma saat 10.00'da başladı. Davanın önceki duruşması 15 Eylül günü görülmüştü.

Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini reddetmiş, davaya konu olan her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isim listesini istemişti. Bu isimlerin yer aldığı dosya, dava dosyasına girdi.

DAVADAN HANGİ KARARLAR ÇIKABİLİR?

Bugün görülecek duruşmada davanın sonuçlanması halinde, üç ayrı ihtimalden söz ediliyor.

Bu 3 ihtimal şöyle:

- Mahkeme kurultayların iptali istemlerini reddedebilir.

- Tedbir olarak kayyum veya çağrı heyeti atanabilir.

- Kurultaylar mutlak butlanla iptal edilebilir.

DURUŞMA ÖNCESİ KURULTAY KARARI

Bugün görülecek dava öncesinde CHP'de dün Parti Meclisi'nden (PM) bir son dakika kararı çıktı. CHP PM, 39'uncu olağan kurultayı toplama kararı aldı. Kurultay, 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak.

BUGÜNE NASIL GELİNDİ?

Davanın geçmişi 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor. Hatay'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı. Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

DAVACILARDAN "KILIÇDAROĞLU DÖNSÜN" TALEBİ

Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını öne sürüp, delege iradesinin sakatlandığını savunuyor. Kurultayın yok hükmünde (mutlak butlan) sayılmasını isteyen davacılar, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi gerektiğini savunuyor. Aynı davacılar ayrıca 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptal edilmesi gerektiğini iddia ediyor.

TEDBİR KARARLARI REDDEDİLDİ

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ilk duruşma 26 Mayıs günü görüldü. Davalıların ilk duruşmadaki ihtiyati tedbir talebi reddedildi, duruşma 30 Haziran'a ertelendi. 30 Haziran'daki duruşmaya kısa bir süre kala tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 11 kişi hakkında "CHP delegelerine oy karşılığında para verildiği" iddiasına yönelik iddianame tamamlandı.

"GÖREVSİZLİK" KARARINA İTİRAZ

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya üzerinde görevsizlik kararı verildi. Dosya Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevsizlik kararına itiraz ederken, 38'inci Olağan Kurultay'ın iptali için açılan dava da bu itirazın sonucunun beklenmesi için 8 Eylül'e ertelendi. Aynı davanın günü daha sonra 15 Eylül'e alındı.

15 EYLÜL'DE TALEPLERE RET, DAVAYA ERTELEME KARARI

15 Eylül gününe gelindiğinde gözler bir kez daha Ankara'daki 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne çevrilmişti. Davacı vekilleri bu duruşmada da bir kez daha ihtiyati tedbir talebinde bulunmuş, mahkeme heyeti bu talebi reddetmişti. Mahkeme ayrıca davaya konu her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isimlerinin bir sonraki duruşmaya kadar hazır edilmesini istemişti.

