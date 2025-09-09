Haberler

CHP'nin 102. Kuruluş Yıldönümü Töreni Taksim'de Yapılacak

CHP'nin 102. Kuruluş Yıldönümü Töreni Taksim'de Yapılacak
Saat 14.00'te başlaması beklenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra mahkeme kararıyla atanan geçici kurulda yer alan Gürsel Tekin'in de katılması bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayan hazırlıklar kapsamında anıt önünde çelenk getirildi; ses sistemi kuruldu ve anıt önüne kürsü konuldu. Anıt çevresinde Çevik Kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
