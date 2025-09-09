CHP'nin 102. Kuruluş Yıldönümü Töreni Taksim'de Yapılacak
CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 102'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Taksim Meydanındaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlenecek. Törenin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla saat 14.00'te başlaması bekleniyor.
Saat 14.00'te başlaması beklenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra mahkeme kararıyla atanan geçici kurulda yer alan Gürsel Tekin'in de katılması bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayan hazırlıklar kapsamında anıt önünde çelenk getirildi; ses sistemi kuruldu ve anıt önüne kürsü konuldu. Anıt çevresinde Çevik Kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor