Son dakika haberleri! CHP'den Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya kınama Açıklaması - Haberler

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Son dakika haberleri! CHP'den Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya kınama Açıklaması

Son dakika haberleri! CHP'den Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya kınama Açıklaması

Son dakika haber... CHP, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

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CHP, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta bu sabah Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna ait binanın yakınlarına bir roket saldırısında bulunulduğuna dair haberlerin derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Konsolosluk çalışanlarımızın saldırıdan zarar görmemiş olmaları tesellimizdir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak temsilciliğimize böyle bir saldırıda bulunulmasını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Irak makamları ülkedeki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu saldırının faillerinin de yakalanarak adli makamlara teslim edilmelerinin yine Irak makamlarının sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz ve söz konusu sorumluluğun en kısa zamanda yerine getirilmesini bekliyoruz."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Musul Irak Politika Haberler Son Dakika

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