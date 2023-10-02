Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 38. Olağan Kongre'de Zekican Balcı, 333 oy alarak yeni il başkanı seçildi. Kongreye birçok önemli isim katıldı.

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı Oldu

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 38. Olağan Kongre'nin divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptı.

Daha sonra adaylar Zekican Balcı ve Hüseyin Erol konuşma yaptı.

Kongrede, 333 oy alan Balcı yeni il başkanı oldu. Adaylardan Erol ise 271 oy aldı.

Kongreye, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Datça, Bodrum, Marmaris, Milas ve Fethiye Belediye Başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri ve partililer katıldı.