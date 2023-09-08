CHP Milletvekili Yazgan, Keşan Yayla Sahili Atık Su Arıtma Tesisini İnceledi

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hiç çalışmadığı yönünde şikayetler aldığını belirterek Keşan Yayla Sahili Atık Su Arıtma Tesisine gitti. Yazgan, "Açıkçası bu bir trajedi, bu bir doğa katliamıdır. Bunun olmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu hafta Meclisimize vereceğimiz soru önergesinde de cevapları bekliyor olacağız. Bütün ilgilileri göreve davet ediyorum" dedi.

Yazgan, bugün AK Partili Keşan Belediyesi'nin sorumluluğunda olan Yayla Sahili Atık Su Arıtma Tesisi'ne gitti. Tesisin kilitli olduğunu ifade eden Yazgan, ilgilileri göreve davet etti.

"KAPI DUVAR GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

Yazgan, şunları kaydetti:

"Değerli vatandaşlarım, bugün Keşan Yayla Sahili Arıtma Tesisine geldik. Biyolojik arıtma deniyor. Geldik, kapı duvar gördüğünüz gibi. Burada vatandaşlarımızla, bu bölgenin sakinleriyle yapmış olduğumuz konuşmalarda buranın hiç çalışmadığı, sadece belli zamanlarda gelen atıkların borular vasıtasıyla kaçak yollardan buraya döküldüğü, hiçbir zaman güvenliğinin dahi olmadığı bize iletildi. Biz de geldik yerinde kontrol edelim dedik ama kapı duvar… Kontrol edemiyoruz. Açıkçası bu bir trajedi, bu bir doğa katliamıdır. Bunun olmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu hafta Meclisimize vereceğimiz soru önergesinde de cevapları bekliyor olacağız. Bütün ilgilileri göreve davet ediyorum."