CHP Milletvekili Şevkin, Ukrayna'dan dönen öğrencilerin eğitim sorununu gündeme taşıdı

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, savaş nedeniyle Ukrayna'dan dönmek zorunda kalan öğrencilerin eğitimlerine devam edemediğine dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Bu yıl Ukrayna'dan gelen öğrenciler için gerekli kontenjan açılacak mıdır" diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalan üniversite öğrencilerinin yaşadığı kontenjan sorununu TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Şevkin, Ukrayna'dan Türkiye'ye dönmek zorunda kalan öğrencilerin yurt dışı üniversitelerinden yurt içindeki üniversitelere yatay geçişte kısıtlı kontenjan sorunu yaşadığına dikkat çekti.

"ÖĞRENCİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR"

Ukrayna'dan savaş nedeniyle ülkesine dönen, geçen yıl kısa süreli ve yüz yüze başvurulu açılan kısıtlı kontenjan nedeniyle açıkta kalan tıp fakültesi öğrencilerinin bu yıl da kontenjanın açılmasını beklediğini kaydeden Şevkin, "Öğrenciler çoğunlukla Türkiye'de denkliği bulunan Karazin Üniversitesi'nde okumakta olup savaşın sürmesi nedeniyle eğitimlerine devam edememektedir. Kontenjanın açılması ve öğrencilerin eğitime kendi ülkelerinde devam edebilmeleri son derece önemlidir" dedi.

Sorunun çözülmesini isteyen Şevkin, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen öğrenci sayısı kaçtır? Sınavlara girip başarılı olamayan öğrenci sayısı kaçtır? YKS'ye girmemiş, puanı olmayan ancak yurtdışında okuyup savaş nedeniyle Türkiye'ye dönen ve eğitimine devam etmek isteyen öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilerden kaçı özel öğrenci statüsüne alınmıştır? Ukrayna'dan Türkiye'ye dönüp eğitim-öğretimine devam etmek isteyen Tıp Fakültesi öğrencisi var mıdır? Varsa kaç kişidir? Kaç Tıp Fakültesi öğrencisi Türkiye'deki üniversitelere kabul edilmiştir? Kaç Tıp Fakültesi öğrencisi açıkta kalmıştır? Bu yıl Ukrayna'dan gelen öğrenciler için gerekli kontenjan açılacak mıdır? Açılacaksa hangi tarihler arasında başvuru kabul edilecektir?"