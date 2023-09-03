CHP Milletvekili Şevkin: TYP çalışanlarının mağduriyeti devam ediyor

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Toplum Yararına Program (TYP) çalışanlarının mağduriyetlerinin devam ettiğini belirterek, "AFAD bünyesinde çalışacak TYP'lilerin işlerine geri dönecek olması sevindirici ancak Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı tarafından bir çelişki yaratılıyor. Tüm TYP'liler deprem süresince gece gündüz çalıştı. Bir gün dahi izin yapmayan çalışanlar oldu. Depremzede olmakla birlikte ayrıca çalışan olarak işlerinden uzaklaştırılınca iki kez mağdur oldular. 9 aylık iş süresinin uzatılma kararı 130 bin TYP'linin tamamını kapsamalıdır. Bakanlık, bu aldatmacaya son vermelidir. Sosyal ve eşit devlet anlayışı bunu gerektirir" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, deprem illerine tahsis edildiği belirtilen 50 bin kişilik Toplum Yararına Program (TYP) süresinin 9 ay uzatıldığını açıklayan bakanlığın TYP kapsamında çalışanların onuruyla oynadığını ifade etti. Geçen aylarda işten çıkarılan 130 bin TYP'linin mağduriyetinin devam ettiğine dikkat çeken Şevkin, şunları kaydetti:

"ÇALIŞANLARIN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR"

"Geçtiğimiz aylarda sözleşmeleri biten ve iş akitleri feshedilen binlerce kişi arasından 50 bin kişinin sözleşmesinin 9 ay daha uzatılacağı açıklandı ancak Cumhurbaşkanlığı'nca yayınlanan kararnamede hangi kurum veya kurumlarda çalışanların işlerine geri dönebileceği açıklanmadı. İŞKUR Bölge Müdürlüklerinden bilgi almaya giden TYP'lilerin 'Kararname, sadece AFAD kapsamında çalışan TYP'lileri kapsıyor' şeklinde yanıt alıyor. Örneğin Adana'da bu kapsamda AFAD bünyesinde çalışacak TYP'li sayısı 500 kişiden oluşuyor. Deprem bölgesinde 50 bin AFAD çalışanı TYP'li yok. Dolayısıyla çalışanların endişeli bekleyişi sürüyor. Bakanlık, 50 bin kişilik tahsisi hangi kurumlara, nasıl yapmış, kimlerden oluşturmuştur? Kamuoyuna açıklamak zorundadır.

"9 AYLIK İŞ SÜRESİNİN UZATILMA KARARI 130 BİN TYP'LİNİN TAMAMINI KAPSAMALIDIR"

AFAD bünyesinde çalışacak TYP'lilerin işlerine geri dönecek olması sevindirici ancak Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı tarafından bir çelişki yaratılıyor. Tüm TYP'liler deprem süresince gece gündüz çalıştı. Bir gün dahi izin yapmayan çalışanlar oldu. Depremzede olmakla birlikte ayrıca çalışan olarak işlerinden uzaklaştırılınca iki kez mağdur oldular. 9 aylık iş süresinin uzatılma kararı 130 bin TYP'linin tamamını kapsamalıdır. Bakanlık, bu aldatmacaya son vermelidir. Sosyal ve eşit devlet anlayışı bunu gerektirir."