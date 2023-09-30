CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Taciz Olayına Tepki Gösterdi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, geçen hafta İzmir Alsancak Melih Özakat İlkokulu'nda kız öğrencileri taciz eden M.S. isimli şahsın mahkeme tarafından serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kılıç, "Üstelik mahkeme kararında, cinsel istismar suçunun işlendiğine dair kuvvetli somut delillerin bulunduğunu da belirtiyor. Ama mevcut delillere karşın tutuklamanın ölçülü olmayacağına kanaat getiriyor. Bir yandan okulun büyük bir sorumsuzluğu diğer yandan yargının tacize karşı uyguladığı cezasızlık politikası. Çocuklarımız için bir cehennem yarattılar" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, geçen hafta İzmir Alsancak Melih Özakat İlkokulu'nda kız öğrencileri taciz eden şahsın mahkeme tarafından serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kılıç'ın bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Geçen hafta İzmir'de hepimizi dehşete sürükleyen bir olay yaşadık. İzmir Konak'taki Alsancak Melih Özakat İlkokuluna, gündüz vakti okulda eğitim olduğu sırada, bir şahsın elini kolunu sallayarak içeri girdiğini tespit ettik. Bu kişi ilkokul 1. sınıfların bulunduğu kattaki kızlar tuvaletinde girmiş ve beş dakika boyunca kaldığı kabinde, tuvaleti kullanmak isteyen iki çocuğumuzu taciz etmiş. Çocuklarımız ilkokul birinci sınıf öğrencisi, biri 6 diğeri 7 yaşında.

Kamera kayıtlarının incelemesinde ortaya çıkan görüntüler korkunç. Zira bu kişi okul kapısındaki güvenlik görevlilerine rağmen, içeri girebiliyor. Kimse bu kişiye herhangi bir şey sormuyor. Bu kişi okul koridorlarında geziyor ve tuvalette 5 dakika boyunca vakit geçiriyor. Ne bir öğretmen, ne bir idareci. Ortalıkta hiç kimse yok. Olay, çocuklarımızın durumu annelerine anlatmasıyla ortaya çıkıyor. Velilerimizin suç duyurusunda bulunması üzerine şahıs yakalanıyor.

"VELİLERİMİZ PAZARTESİ GÜNÜ MAHKEME KARARINA İTİRAZ EDECEKLER"

Okuldaki kamera kayıtları mevcut, çocuklarımızın pedagog eşliğinde alınan ifadeleri mevcut. Kuvvetli deliller var. Savcılık bu deliller ışığında tutuklama istemiyle şahsı mahkemeye sevki yapıyor. Ama bu şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlik tarafından serbest bırakılıyor. Üstelik Mahkeme kararında, cinsel istismar suçunun işlendiğine dair kuvvetli somut delillerin bulunduğunu da belirtiyor. Ama mevcut delillere karşın tutuklamanın ölçülü olmayacağına kanaat getiriyor. Bir yandan okulun büyük bir sorumsuzluğu diğer yandan yargının tacize karşı uyguladığı cezasızlık politikası. Çocuklarımız için bir cehennem yarattılar. Velilerimiz Pazartesi günü mahkeme kararına itiraz edecekler. Biz de bu olayın takipçisiyiz. Cinsel istismar suçunun cezalandırılmasını istiyoruz. Okulla ilgili olarak da derhal idari bir soruşturmanın açılmasını talep ediyoruz."