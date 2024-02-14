CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: İliç'teki maden acilen kapatılmalı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madenin acilen kapatılması gerektiğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesindeki madeni defalarca gündeme getirdiklerini, uyarılarının dikkate alınmadığını belirtti.

Maden ocağında kayan toprağın siyanürle harmanlanan malzeme olduğunu ifade eden Sarıbal, İliç'te yaşananların bir facia olduğunu ve Türkiye'nin ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığını söyledi. Sarıbal, daha önce yaşanan sızıntı sonrası madenin 3 ay kapatıldığını, firmaya para cezası verildiğini aktardı.

Madende en büyük riskin 197 futbol sahası büyüklüğündeki siyanür havuzu olduğunu dile getiren Sarıbal, "Derhal bu maden kapatılsın. Orada çalışan işçiler de mağdur edilmesin. Firmanın 219 milyona yakın vergisini siliyorsunuz, bu kadar gücünüz vardır, işçilerin yaşaması için gerekli ücreti verebilirsiniz." dedi.

CHP'nin daha önce ekokırım yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu hatırlatan Sarıbal, bu teklifin bir an önce yasalaştırılmasını istedi.