CHP Milletvekili Okan Konuralp, Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına TBMM Genel Kurulu'nda tepki gösterdi. Konuralp, "Tolga Şardan evrensel gazetecilik ilkelerine uygun olarak gazetecilik faaliyetini yürüten saygın bir gazetecidir, bundan hiç şüphe yoktur. Bu bağlamda, gazeteciler hangi surette olursa olsun yaptıkları haberler nedeniyle gözaltına alınmamalı ve tutuklanmamalıdır. Bu bağlamda, Tolga Şardan'ın gözaltı sürecinin derhal sona erdirilmesi gerektiğine duyduğum inancı sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, bugün TBMM Genel Kurulu'nda; İYİ Parti'nin TRT'nin tarafsız yayıncılığı ile ilgili araştırma önergesinin öne alınması önerisi üzerinde CHP Grubu adına konuştu.

Konuralp, Genel Kurul'da; T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Konuralp, şunları söyledi:

"Kürsüye gelmeden az önce Türkiye'nin saygın gazetecilerinden Tolga Şardan'ın gözaltına alındığı haberini aldık. Tutanaklara geçmesi açısından vurgulamak istiyorum ki Tolga Şardan evrensel gazetecilik ilkelerine uygun olarak gazetecilik faaliyetini yürüten saygın bir gazetecidir, bundan hiç şüphe yoktur. Bu bağlamda, gazeteciler hangi surette olursa olsun yaptıkları haberler nedeniyle gözaltına alınmamalı ve tutuklanmamalıdır. Bu bağlamda, Tolga Şardan'ın gözaltı sürecinin derhal sona erdirilmesi gerektiğine duyduğum inancı sizlerle paylaşmak istiyorum."