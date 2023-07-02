CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: Sivas Katliamı'nın hesabını soracağız

Haber : TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: FURKAN ERDEM

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Madımak Katliamı'nın 30. yıldönümünde Sivas'ta yapılan yürüyüş sırasında; "Unutmamamız lazım, unutturmamamız lazım. Mutlaka suçluların adalet önüne çıkıp yargılanması lazım. Kamu vicdanının rahatlaması lazım. Kamu vicdanı rahatlamadıktan sonra her sene buraya geleceğiz, bu acıları unutturmayacağız. Bunların hesabını da mutlaka sormak durumundayız. Böylesine bir ölüm, böylesine bir katliam, böylesine bir vahşet; dünyada hiç görülmemiştir. Bunun hesabını soracağız. Her sene Sivas'ta olacağız ve Sivas'ı unutturmayacağız" dedi.

Sivas Katliamının 30. yıldönümü… Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi'nin önünden, Madımak Oteli'nin bulunduğu yerdeki Sivas İl Özel İdaresi'ne ait Bilim ve Kültür Merkezi'ne kadar düzenlenen yürüyüşe katılan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Sarıgül, şunları söyledi:

"Acılar devam ediyor. Evrensel hukuk kuralları uygulanmadıktan sonra çok şeyin değişmesi mümkün değil. 'Senin adaletin' – 'benim adaletim' olmaz. Adalet, herkese lazım. Türkiye'nin yapması gereken; bütün siyasi partiler bir araya gelmeli ve evrensel hukuk kuralları uygulanmalı. Adalete güven olmadığı süre içerisinde insanların mutlu olması mümkün değil.

Şu felsefeye önem vermek lazım: 'İncinsen de incitme…' Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın. Siz ağır gelen sözü başkasına söylemeyin. Düşünün ki; canlar burada 30 sene önce gerçekten çok acı bir katliamla karşı karşıya kaldı. Unutmamamız lazım, unutturmamamız lazım. Bunların bir dahaki sefer olmaması için olmaması için de mutlaka suçluların adalet önüne çıkıp yargılanması lazım. Kamu vicdanının rahatlaması lazım. Kamu vicdanı rahatlamadıktan sonra her sene buraya geleceğiz, bu acıları unutturmayacağız. Bunların hesabını da mutlaka sormak durumundayız. Böylesine bir ölüm, böylesine bir katliam, böylesine bir vahşet; dünyada hiç görülmemiştir. Bunun hesabını soracağız. Her sene Sivas'ta olacağız ve Sivas'ı unutturmayacağız."