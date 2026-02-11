Haberler

CHP'li Karaoba, sağlık sistemini eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Uşak'taki sağlık sorunlarına dikkat çekerek, parasallaşmış bir sağlık sisteminin varlığına ve bu sistemin vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tarihi geçmiş stentlerin bulunduğunu belirtti.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, "Parasallaşmış bir sağlık sistemi var. Devlet kaliteli sistemler üretse ve bunlara ulaşımda vatandaş hiç sıkıntı yaşamasa." dedi.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Uşak'taki sağlık sorunlarını anlattı.

Uşak'ta kardiyak problemlere bağlı ölüm oranlarının yüksek olduğunu söyleyen Karaoba, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümünde çok donanımlı doktorların olduğunu kaydetti.

Sahte stent kullanımına bağlı olarak gerçekleşen ölümlerle ilgili basın yayın organlarında çıkan bazı haberleri basın mensuplarına gösteren Karaoba, "Doktora gittiğinizde size sahte bir stent takıldığında bu ölüme sonuçlanabilir. Parasallaşmış bir sağlık sistemi var. Devlet kaliteli sistemler üretse ve bunlara ulaşımda vatandaş hiç sıkıntı yaşamasa." diye konuştu.

Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'nde liyakatsız atamalar yapıldığını iddia eden Karaoba, "Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 5 milyon lira değerinde tarihi geçmiş stent tespit edildi. Bununla ilgili yaklaşık 5 aydır Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müfettiş var. 5 milyonluk stenti ne yapacaklarını şaşırdılar tarihi geçtiği için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız

"Bizi tehdit etmeye kalkarsanız, sizi AR-15 ile vuracağız"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler

Pezeşkiyan'dan İran'daki protestoların seyrini değiştirecek sözler
İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

Kritik görüşmenin önüne geçen ceket
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net

Yeni İçişleri Bakanı'nın sokak köpekleri konusunda tavrı net
Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda

Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda