CHP Milletvekili Deniz Yücel, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ı Marmara Cezaevi'nde ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, " Can Atalay'ın durumu; hukuka aykırı, demokrasiye aykırı, insan haklarına aykırı. Biz sadece kendi partimizden olan ve haksızlığa uğrayan milletvekilleri için mücadele etmiyoruz. Millet iradesi ile seçilen her vekil için bu mücadeleyi veriyoruz. Bizim mücadelemiz haksızlığa uğrayan, özgürlüğü kısıtlanan herkes için, adalet için" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ı Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Atalay'la görüşmesi sonrasında Marmara Cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Yücel, şunları söyledi:

"BİR MİLLETVEKİLİ HAKKINDA YARGILAMA KARARINI ANCAK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALABİLİR

"Buraya hem CHP Milletvekili hem de TBMM Adalet Komisyonu Üyesi olarak geldim. Komisyon seçimleri yapıldıktan hemen sonra öncelikle ilk olarak Can Atalay'ı ziyaret etmek ve buradaki adaletsizliğe bir kez daha dikkat çekmek istedim. Can Atalay'ın durumu hukuka aykırı, demokrasiye aykırı, insan haklarına aykırı. Hukuka aykırı çünkü hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yok, hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı yok. Demokrasiye aykırı çünkü milletvekili adayı olarak başvurusunu yapmış, Yüksek Seçim Kurulu milletvekili adaylığına bir engel görmemiş, Hatay halkı iradesini ortaya koymuş ve milletvekili seçilmiş, avukatları marifetiyle mazbatasını almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan yemin töreninde ismi okunmuş ama tutuklu olduğu için yemin edememiş ve Meclis faaliyetine başlayamamış. İnsan haklarına aykırı çünkü Anayasal bir hak olan seçme ve seçilme hakkı engellenmiş. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman 'Hak, hukuk, adalet' diyerek herkes için adalet mücadelesi veriyoruz. Anayasa'nın 83'üncü maddesi çok açıktır, Can Atalay milletvekili seçilmiştir. Bir milletvekili hakkında da yargılama kararını ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi alabilir. Sayın Atalay hakkındaki yargılama derhal durdurulmalı ve derhal tahliyesine karar verilmelidir."