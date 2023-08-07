CHP Milletvekili Bulut: İktidar Vergi ve Harç Zamlarıyla Vatandaşı Ezdi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın vergi ve harçlara yaptığı zamlarla ilgili olarak vatandaşın fedakarlık yapmasının yanı sıra müteahhitlere vergi affı getirildiğini belirtti. Bulut, iktidarın tercihini sermayeden ve müteahhitlerden yana kullanarak vatandaşı ikinci plana ittiğini ifade etti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın vergi ve harçlara yaptığı zamlarla ilgili olarak; "Her felakette akla ilk gelen vatandaşın fedakarlık yapması oluyor. İktidar, sel oluyor, deprem oluyor, dayanışma kampanyası altında vatandaşa IBAN atıyor. Vurun abalıya misali ekonomik krizin ağır faturasını vatandaşa yüklüyor. Kamu özel iş birliği ile vatandaşın iliğini sömüren müteahhitlere ise vergi affı getiriliyor. İktidar, tercihini sermayeden ve müteahhitlerden yana kullanarak vatandaşı ikinci plana itiyor. İktidarın nimetlerinden yararlanan müteahhitler iyice zenginleşirken, vatandaş ekonomik kriz altında ezildi" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın her felakette vatandaştan fedakarlık beklediğini belirterek iktidarın vergi ve harç zamları altında vatandaşı ezdiğini söyledi. Bulut, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"FEDAKARLIK YAPAN NEDEN HEP VATANDAŞ OLUYOR DA MÜTEAHHİTLER OLMUYOR?"

"Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 21-18 Temmuz haftasında 43,8 milyar lira artarak 2 trilyon 300 milyar lirayı aştı. Her felakette akla ilk gelen vatandaşın fedakarlık yapması oluyor. İktidar, sel oluyor, deprem oluyor, dayanışma kampanyası altında vatandaşa IBAN atıyor. Vurun abalıya misali ekonomik krizin ağır faturasını vatandaşa yüklüyor. Kamu özel iş birliği ile vatandaşın iliğini sömüren müteahhitlere ise vergi affı getiriliyor. Bu firmalara en az 128 kez vergi ve harç indirimi yapılmış, 5'li çeteye 18 yılda en az 220 milyar dolarlık ihale verilmiş. Fedakarlık yapan neden hep vatandaş oluyor da müteahhitler olmuyor? Neden hep ezilen dar gelirli oluyor?

"İKTİDAR, TERCİHİNİ SERMAYEDEN YANA KULLANARAK VATANDAŞI İKİNCİ PLANA ATIYOR"

Havalimanlarının, yolların, köprülerin inşaat maliyetlerini devletten aldıkları garantilerle çoktan çıkaran müteahhitlere verilen 'dolar garantili' sözleşmeler, neden Türk Lirası'na çevrilmiyor? Garantili projelere verilen yıllık sözleşmelerde neden indirime gidilmiyor? İktidar, tercihini sermayeden ve müteahhitlerden yana kullanarak vatandaşı ikinci plana itiyor. İktidarın nimetlerinden yararlanan müteahhitler iyice zenginleşirken vatandaş, ekonomik kriz altında ezildi."